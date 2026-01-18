صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک بھرکے 40 سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق

  • پاکستان
ملک بھرکے 40 سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وزارت قومی صحت نے ملک بھرکے چالیس سیوریج نمونوں میں پولیووائرس کی تصدیق کی ہے، ملک بھر سے 127 سیوریج نمونے قومی ادارہ صحت کو بھجوائے گئے تھے۔۔۔

 جن کی لیبارٹری ٹیسٹنگ قومی ادارہ صحت اسلام آباد میں کی گئی، وزارت قومی صحت کے مطابق 40سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس پازیٹو جبکہ 87 سیوریج نمونے پولیو نیگیٹو  ہیں، اسلام آباد میں 4 منفی اور ایک مثبت، سندھ میں 23نمونے مثبت، پنجاب میں 6 مثبت، خیبرپختونخوا میں 8 مثبت نمونوں کی تصدیق ہوئی ہے ، بلوچستان میں دو نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمونے بھی پولیو مثبت پا ئے گئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak