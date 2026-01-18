صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

درختوں کی کٹائی کاجواز پیش کریں : اسلام آباد ہائیکورٹ، رپورٹ طلب

  • پاکستان
سی ڈی اے ، وزارت موسمیاتی تبدیلی، انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو نوٹس

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں درختوں کی کٹائی کے خلاف حکم جاری کرتے ہوئے سی ڈی اے کو 2 فروری تک درختوں کی کٹائی سے روک دیا، جبکہ فریقین سے آئندہ سماعت سے قبل پٹیشن پر شق وار جواب ،درختوں کی کٹائی کا جواز اور اس کی قانونی بنیاد کی وضاحت پر جامع رپورٹ طلب کرلی۔جسٹس خادم حسین سومرو نے سماعت کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا ۔ عدالت نے حکم دیا کہ سی ڈی اے سمیت دیگر فریقین 2 فروری تک اسلام آباد سے کوئی درخت نہ کاٹیں۔

عدالت نے سی ڈی اے ، وزارت موسمیاتی تبدیلی اور انوائرنمنٹل ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہاکہ وزارت موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر فریقین تفصیلی جواب آئندہ سماعت تک جمع کرائیں، درخواست گزار نے بتایا انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درخت کاٹے جا رہے ہیں جبکہ اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے ، سی ڈی اے حکام نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ہزاروں درخت کاٹنے کی وجہ کیا تھی ؟ عدالت نے کہاکہ فریقین آئندہ سماعت سے قبل پٹیشن پر شق وار جواب جمع کرائیں،درختوں کی کٹائی کا جواز اور اس کی قانونی بنیاد کی وضاحت پر جامع رپورٹ پیش کریں۔

