درختوں کی کٹائی کاجواز پیش کریں : اسلام آباد ہائیکورٹ، رپورٹ طلب
سی ڈی اے ، وزارت موسمیاتی تبدیلی، انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو نوٹس
اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں درختوں کی کٹائی کے خلاف حکم جاری کرتے ہوئے سی ڈی اے کو 2 فروری تک درختوں کی کٹائی سے روک دیا، جبکہ فریقین سے آئندہ سماعت سے قبل پٹیشن پر شق وار جواب ،درختوں کی کٹائی کا جواز اور اس کی قانونی بنیاد کی وضاحت پر جامع رپورٹ طلب کرلی۔جسٹس خادم حسین سومرو نے سماعت کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا ۔ عدالت نے حکم دیا کہ سی ڈی اے سمیت دیگر فریقین 2 فروری تک اسلام آباد سے کوئی درخت نہ کاٹیں۔
عدالت نے سی ڈی اے ، وزارت موسمیاتی تبدیلی اور انوائرنمنٹل ایجنسی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہاکہ وزارت موسمیاتی تبدیلی سمیت دیگر فریقین تفصیلی جواب آئندہ سماعت تک جمع کرائیں، درخواست گزار نے بتایا انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے درخت کاٹے جا رہے ہیں جبکہ اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی بھی کی جا رہی ہے ، سی ڈی اے حکام نے ابھی تک نہیں بتایا کہ ہزاروں درخت کاٹنے کی وجہ کیا تھی ؟ عدالت نے کہاکہ فریقین آئندہ سماعت سے قبل پٹیشن پر شق وار جواب جمع کرائیں،درختوں کی کٹائی کا جواز اور اس کی قانونی بنیاد کی وضاحت پر جامع رپورٹ پیش کریں۔