صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تربیتی کورس کیلئے 29 افسروں کی نامزدگی اورمراکز تبدیل

  • پاکستان
تربیتی کورس کیلئے 29 افسروں کی نامزدگی اورمراکز تبدیل

گریڈ 19میں ترقی کیلئے 8افسروں کے تربیتی مراکز تبدیل، نئے 21نامزد تربیتی کورس 30مارچ سے کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے مراکز میں ہوگا

اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے گریڈ 19میں ترقی کیلئے لازمی تربیتی 46ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کیلئے 29افسران کی نامزدگیوں اور ان کے تربیتی مراکز کی تبدیلی کے احکامات جاری کر دیئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے احکامات کے مطابق تربیتی کورس 30مارچ سے 5جون 2026تک کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ کے مراکز میں منعقد ہوگا۔ آٹھ افسران کے تربیتی مراکز میں تبدیلی کی گئی جن میں مسعود رحمان کا تبادلہ اسلام آباد سے پشاور، بینش نور کا کراچی اور انعم ناصر کا لاہور کیا گیا۔

پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے اسامہ مجید چیمہ کو کراچی سے لاہور، پولیس سروس کے کامران عامر خان کو لاہور سے اسلام آباد، انٹیلیجنس بیورو کے محمد مجتبیٰ کو کراچی سے اسلام آباد، ایف بی آر کے شمشاد گل کو کراچی سے اسلام آباد اور بیورو آف سٹیٹسٹکس کے مجاہد اسلم کو لاہور سے کوئٹہ منتقل کیا گیا۔ کورس کیلئے 21نئی اضافی نامزدگیوں میں آفس مینجمنٹ گروپ کی مریم ایوب، پولیس سروس کے حمزہ ہمایوں، انفارمیشن گروپ کے اقدس شوکت علی، احسان اللہ شہزاد، آصف علی رضا شاہ اور عبدالاسلام ناصر شامل ہیں۔ وزارتِ نجکاری کے سیف الرحمان مروت، وزارتِ آبی وسائل کے عدنان محمد، وزارتِ انسانی حقوق کے علی اکبر ابڑو، حکومتِ آزاد کشمیر کے خواجہ محمد صدیق، خاور علی شوکت اور فیصل مغل سمیت حکومتِ سندھ کے 9 افسران یار علی شاہ، محمد علی کھویا، ناصر احمد عباسی، سمیع اللہ سنجرانی، نور مصطفیٰ لغاری، اعجاز حسین رند، غلام دستگیر، عبدالحمید مغل اور عبدالجبار راجپوت شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں دیپیکا پڈوکون کی فین ہوں:سارہ خان

بچوں کو ایکسٹرا میریٹل افیئر بارے بتائیں:فائزہ حسن

ماہرہ خان کی رکشہ رائیڈ سوشل میڈیا پر وائرل

ٹرولنگ نے بتایا کہ آپکا حقیقی دوست کون ہے ، :نوین وقار

ہر ڈرامے میں خاتون کو تھپڑ ضرور کھاتے دکھایا جاتا ہے :صحیفہ جبار

76سالہ چینی اداکارہ کو نوعمر لڑکی کا کردار ادا کرنے پر تنقید کا سامنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak