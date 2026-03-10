صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹاک موجود تھا تو پٹرول مہنگا کیوں کیا؟

  • پاکستان
سٹاک موجود تھا تو پٹرول مہنگا کیوں کیا؟

اسلام آباد (آن لائن) پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے کہا ہے کہ اگر مہینے کا سٹاک موجود تھا تو پاکستان میں پٹرول کی قیمت 20 فیصد کیوں بڑھائی گئی؟۔۔۔

 جو لوگ کہتے ہیں کہ 110 روپے اضافہ کر دیتے تو کیا ہو جاتا، انہیں قوم کے مسائل کا احساس نہیں، عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے ،پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پٹرول کے معاملے کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کیا۔ آئل ریگولیٹری اتھارٹی کو بھی اس حوالے سے بہتر کام کرنا چاہیے تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

شرح سود 10.5فیصدپر برقرار، صنعتی حلقوں میں مایوسی

وفاقی چیمبر کا فوری انرجی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ

موٹر سائیکل،رکشہ صنعت کی پیداوار اورفروخت میں اضافہ

ڈالر،سونا سستا

کمپنیوں کی حقیقی ملکیت کے ریکارڈ کیلئے ڈیجیٹل رجسٹری متعارف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak