لاہور:فلائٹ آپریشن تاحال متاثر، 22 پروازیں منسوخ
دبئی، دوحہ،کویت،شارجہ، بحرین و دیگر ممالک جانیوالی پروازیں اڑان نہ بھرسکیں
لاہور (نیوز رپورٹر )لاہور سے مشرق وسطیٰ اور چند ایشیائی ممالک کے درمیان فلائٹ آپریشن10ویں روز بھی شدید متاثر، دبئی، دوحہ، بحرین سمیت دیگر ممالک جانیوالی 22 پروازیں منسوخ کر دی گئیں ،مسافروں کو تشویش لاحق۔تفصیلات کے مطابق لاہور سے دبئی جانے والی ایئربلیو کی پرواز پی اے 410 اور ایمریٹس کی ای کے 625 ، دوحہ جانے والی قطر ایئرویز کیو آر 621 جبکہ دوحہ سے لاہور آنے والی کیو آر 620 بھی منسوخ کر دی گئی۔
اسی طرح لاہور سے کویت جانے والی کویت ایئر کی یو 202 اور جزیرہ ایئر جے نائن 502 ،ابوظہبی جانے والی اتحاد ایئر کی پرواز ای وائے 285 اور وہاں سے واپس آنے والی ای وائے 284 ،لاہور سے شارجہ جانے والی ایئربلیو کی پی اے 412 اور بحرین کی گلف ایئر جی ایف 765، وہاں سے لاہور آنے والی جی ایف 764 پروازیں بھی منسوخ رہیں۔واضح رہے مشرق وسطیٰ اور کچھ ایشیائی مقامات کے لیے لاہور سے جانے والی ایک روز قبل بھی لاہور سے کئی پروازیں منسوخ کی گئی تھیں۔