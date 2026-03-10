صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونان جا کردربدر ہی ہونا تھا، جوان ہویہیں محنت کرو جسٹس ہاشم کامدعی سے مکالمہ

  • پاکستان
یونان جا کردربدر ہی ہونا تھا، جوان ہویہیں محنت کرو جسٹس ہاشم کامدعی سے مکالمہ

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں بیرون ملک بھجوانے کا جھانسہ دے کر شہری سے رقم وصول کرنے کے مقدمے میں نامزد ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔۔۔

 جسٹس ہاشم کاکڑ کے استفسارپر مدعی نے بتایا کہ یونان جانے کیلئے رقم دی تھی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیئے کہ یونان جا کر تم نے دربدر ہی ہونا تھا، جوان آدمی ہو بہتر ہے یہیں محنت مزدوری کرو۔ کشتیوں کے ذریعے بیرون ملک جانے کی کوشش میں کئی لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مزید سماعت16مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak