یوم شہادت علیؓ پر سخت سکیورٹی انتظامات کئے : عظمیٰ بخاری
پختونخوا حکومت کا رمضان پیکیج عوام کو کہیں نظر نہیں آ رہا :وزیر اطلاعات پنجاب حکومت عوام پرعالمی اقتصادی اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہی :پریس کانفرنس
لاہور (سٹاف رپورٹر)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ یوم شہادت حضرت علیؓ کے موقع پر پنجاب بھر میں سخت سکیورٹی انتظامات کئے گئے ہیں اور 30 ہزار سے زائد پولیس افسر و اہلکار عزاداری جلوسوں اور مجالس کی سکیورٹی پر تعینات ہونگے ،پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف مو ثر ردعمل دے رہا ہے ، سکیورٹی فورسز دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ عظمیٰ بخاری نے کہا کہ یوم شہادت حضرت علیؓ پر صوبہ بھر میں سکیورٹی انتہائی سخت ہوگی تاکہ عزاداری جلوسوں اور مجالس میں امن و امان قائم رہے ، لاہور میں 8ہزارسے زائد اہلکار خصوصی فرائض انجام دیں گے۔
217 جلوسوں کی نگرانی کیلئے 20ہزار اور 994 مجالس پر 10ہزار سے زائد افسر و اہلکار فرائض انجام دیں گے، خواتین عزاداروں کی سکیورٹی کیلئے لیڈی پولیس اہلکار تعینات ہوں گی ، اگروزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ماڈل پر وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی عوام کی خدمت کریں تو اس سے بڑی خوشی مریم نواز کیلئے کوئی نہیں ہو سکتی ، پختونخوا حکومت رمضان پیکیج دینے کا دعویٰ کر رہی ہے مگر عوام کو اس کا عملی نمونہ کہیں نظر نہیں آ رہا ، کے پی کے میں رمضان پیکیج کا کسی کو پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے ۔عظمیٰ بخاری نے عالمی اقتصادی صورتحال بارے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اور سکیورٹی ادارے ملک میں حالات کو قابو میں رکھنے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، آج ایک دن کے دوران عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تقریباً 23 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو عالمی کشیدگی اور اقتصادی چیلنجز کے اثرات ہیں ،حکومت ہر ممکن اقدامات کے ذریعے ملک میں امن قائم رکھنے اور عوام پرعالمی اقتصادی اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف بھی مو ثر ردعمل دے رہا ہے۔