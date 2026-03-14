صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کسی صورت سعودی عرب کو ٹارگٹ نہ کرے ،رانا ثنا اللہ

  • پاکستان
ایران کسی صورت سعودی عرب کو ٹارگٹ نہ کرے ،رانا ثنا اللہ

سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں ٹیسوری کا تقررنگراں دورمیں ہوا ، انوار الحق بتا سکتے ہیں سفارش کس کی تھی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ نے کہا ہے ایران کسی صورت مسلمان ممالک خاص طور پر سعودی عرب کو ٹارگٹ نہ کرے ، ہماری قیادت پوری طرح سے مسلم ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے ۔ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو ہوئی اور اسی سلسلے میں سعودی عرب گئے ، سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں ہیں اور ہم اس کے پابند ہیں، امید ہے سعودی عرب اور ایرانی صدر سے بات کے بعد معاملات بہتر ہوں گے ،مزید کہا کہ سعودی عرب کی اچھی پالیسی ہے کہ خود ردعمل کا اظہار نہیں کررہے ، سعودی عرب خود ری ایکٹ نہیں کررہا تو دوسرے سے ایسی خواہش کا اظہار کیوں کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر قبضہ کرنا نہ ان کا نقصان چاہتے ہیں ہم تو اپنا نقصان ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔گورنر سندھ کے معاملے پر رانا ثنا نے کہا طے ہوا تھا کہ بلوچستان اور سندھ کا گورنر ن لیگ سے ہوگا، ایم کیو ایم سے کبھی یہ وعدہ نہیں تھا کہ گورنر سندھ ایم کیو ایم کا ہوگا، کامران ٹیسوری نگراں حکومت سے چلے آرہے تھے تو فوری تبدیل کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا، اب ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ گورنر کو تبدیل کرنا پڑا، کامران ٹیسوری کا تقررنگراں سیٹ اپ میں ہوا تھا ، انوار الحق کاکڑ بتا سکتے ہیں کہ ان کا تقرر کس کی سفارش پر ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فرقہ پرستوں کے شر سے ہوشیار!
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
خدا کے واسطے آپ تنخواہ لینی شروع کر دیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایک تصویر اور ڈاکٹر امجد ثاقب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران جنگ: روس اور چین کیوں خاموش ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
جنگ ایران میں‘ مہنگائی پاکستان میں
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak