نادرا کا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کا نیا اپ گریڈ ورژن متعارف

نادرا کا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کا نیا اپ گریڈ ورژن متعارف

ویزا درخواست اور بائیو میٹرک تصدیق کا عمل آسان، گھر بیٹھے سہولتیں حاصل

کراچی (این این آئی)نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نے پاک آئی ڈی موبائل ایپ کا نیا اور اپ گریڈ ورژن متعارف کروا دیا ہے جس سے ویزا درخواست اور بائیو میٹرک تصدیق کا عمل مزید آسان ہو گیا ہے ۔ نادرا کی جانب سے جاری بیان اور معلوماتی ویڈیو کے مطابق نئے ورژن میں پاکستان آنے کے خواہشمند غیر ملکیوں اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ویزا کا عمل انتہائی سادہ بنا دیا گیا ہے ۔ اب دنیا کے 193 ممالک کے شہری تمام ویزا کیٹیگریز کے لیے ایپ کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں، اور نام، پاسپورٹ نمبر یا تاریخ تنسیخ خود درج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔درخواست کے دوران ایپ میں اپ لوڈ یا کیپچر کا آپشن استعمال کر کے پاسپورٹ سائز تصویر بنائی جائے گی جسے سسٹم خودکار طور پر سکین کر کے فارم میں درج کر دے گا۔  ایپ کے ہوم پیج پر بائیو میٹرک تصدیق کے لیے الگ سیکشن بنایا گیا ہے تاکہ صارفین کو پیچیدگی کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اس فیچر کے ذریعے صارفین خونی رشتوں کی تصدیق، گاڑیوں کی منتقلی، وراثت، پاسپورٹ، اسلحہ لائسنس اور پنشنرز کی پروف آف لائف کی تصدیق گھر بیٹھے کر سکیں گے ۔چہرے کی تصویر اور انگلیوں کے نشانات کی تصدیق کا عمل پہلے سے زیادہ تیز اور آسان بنا دیا گیا ہے ۔

مزید پڑہیئے

عجائب دنیا

پیدائش کے وقت کم وزن بچوں میں فالج کا خطرہ زیادہ

زیادہ نمک کا استعمال دل کی ناکامی کا سبب بن سکتا :تحقیق

سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے ؟

90سالہ خاتون نے 3منٹ تک لٹک کر نیا ریکارڈ قائم کردیا

تمباکو نوشی چھوڑنے کیلئے نکوٹین ویپس مؤثر قرار

رنگ گورا کرنیوالی کریم سے سکن کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
