زیادہ نمک کا استعمال دل کی ناکامی کا سبب بن سکتا :تحقیق

لاہور(نیٹ نیوز)ماہرین صحت کے مطابق نمک (سوڈیم) کا زیادہ استعمال جہاں ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتا ہے ، وہیں ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ دل کی ناکامی کے خطرے کو بھی بڑھا سکتا ہے ۔

وینڈربلٹ یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ سوڈیم کا استعمال خاص طور پر حساس افراد میں دل کی ناکامی کا براہِ راست سبب بن سکتا ہے ۔ تحقیق میں امریکا کے جنوب مشرقی علاقوں سے تعلق رکھنے والے 25 ہزار 300 سے زائد افراد کا جائزہ لیا گیا۔ شرکاء اوسطاً تجویز کردہ مقدار سے تقریباً 2 گنا زیادہ نمک استعمال کر رہے تھے ، جس کے باعث دل کی نئی بیماری کے خطرے میں 15 فیصد تک اضافہ دیکھا گیا۔ماہرین کا کہنا ہے کہ نمک کے استعمال میں معمولی کمی بھی دل کی بیماریوں کے خطرات کو نمایاں حد تک کم کر سکتی ہے ۔

 

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل جلد دنیا کی نمبر ون لیگ بنے گی: محسن نقوی

کراچی کنگز میں شامل یو اے ای کے 2کھلاڑی وطن واپس روانہ

ثمر خان آرکٹک مہم مکمل کرنیوالی پہلی پاکستانی ایتھلیٹ بن گئیں

بیٹے کی کامیابی، سمیر منہاس کے باپ کی گراؤنڈ میں تصاویر بناتے ویڈیو وائرل

نیشنل سٹیڈیم ‘ پریکٹس سیشن کے دوران مقامی فیلڈر گیند گردن پر لگنے سے زخمی

لاہور قلندرز کا کینسر میں مبتلا بچے کی خواہش پوری کرنے کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
