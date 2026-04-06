پی ٹی آئی کا پٹرول قیمت، مہنگائی کیخلاف احتجاج،کئی کارکن گرفتار
پولیس کی شیلنگ، کارکنان کا پتھراؤ، پریس کلب جانیوالے راستے کنٹینرز لگا کر سیل پولیس گردی قابل مذمت، چیف جسٹس خواتین پر تشدد کا نوٹس لیں ،راجہ اظہر
کراچی (آئی این پی)پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کے خلاف مختلف سیاسی جماعتوں کی احتجاجی کال کے بعد شہر میں سکیورٹی سخت کر دی گئی۔پولیس اور انتظامیہ نے سکیورٹی وجوہات کی بنا پر کراچی پریس کلب جانے والے راستوں کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا۔ ادھر تحریک انصاف کے کارکنان نے فوارہ چوک پر جمع ہوکرمظاہرہ شروع کیا،تو پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا۔اس دوران پولیس نے شیلنگ کی، جبکہ کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ حکام کے مطابق شہر میں مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے مہنگائی اور پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی، جس کے پیش نظر حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے ۔ پاکستان تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے صدر راجہ اظہر نے پریس کلب پر مہنگائی کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس کارروائی کی شدید مذمت کی،ان کا کہنا تھا سندھ پولیس کی جانب سے مبینہ پولیس گردی اور کارکنوں پر تشدد قابل مذمت ہے ۔راجہ اظہر نے الزام عائد کیا کہ خواتین کارکنوں پر مرد پولیس اہلکاروں کا ہاتھ اٹھانا انتہائی شرمناک عمل ہے ، چیف جسٹس سندھ اس واقعہ کا فوری نوٹس لیں کیونکہ صوبے میں قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ راجہ اظہر نے بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کارکنوں پر مبینہ تشدد بند کرایا جائے ۔ان کا کہنا تھا پرامن سیاسی کارکنوں پر تشدد ناقابل قبول ہے اور اس معاملے پر ہر فورم پر آواز اٹھائی جائے گی۔