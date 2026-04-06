حکومت، معیشت اور کرکٹ سے کوئی امید نہیں:فضیلہ قاضی
لاہور(شوبزڈیسک)سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی نے کہا ہے کہ انہیں حکومت، معیشت اور کرکٹ سے کوئی خاص امید نہیں رہی۔
نجی ٹی وی پر ایک پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ آج کل اپنے زورِ بازو پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیونکہ بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ جس شخص کے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، وہ سب سے پہلے ان کا پیٹ بھرنے کے بارے میں سوچے گا، ایسے میں وہ اپنے حقوق کے لیے آواز کیسے اٹھائے گا۔ عوام کو مسائل میں الجھا کر رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوں ،انہوں نے اپنی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک پوش علاقے میں رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں۔ ان کے مطابق بارش کے بعد سے گیس غائب ہے جبکہ پانی ٹینکر کے ذریعے حاصل کرنا پڑتا ہے اور بجلی کے بھاری بل الگ سے آتے ہیں۔ پہلے گیس دستیاب ہوتی تھی اور بل بھی کم آتا تھا، مگر اب صورتحال اس کے برعکس ہو چکی ہے، بل زیادہ ہیں لیکن سہولت موجود نہیں۔ اب وہ اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں کہ سانس اور رزق کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں جیسے لوگوں کو جینے کا حق بھی مشکل سے مل رہا ہو۔