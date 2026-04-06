صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے ؟

  • عجائب دنیا
واشنگٹن(نیٹ نیوز)سیارہ زحل کے گرد موجود خوبصورت کنارے نظامِ شمسی کے حیرت انگیز مظاہر میں سے ہیں۔ ان کی تشکیل کے بارے میں سائنسدانوں کے پاس چند قوی نظریات موجود ہیں۔

زحل کے گرد دائرے دراصل برف کے ٹکڑوں، چٹانوں اور گرد و غبارپر مشتمل ہیں۔ یہ کنارے کیسے بنے  ۔ ۔سائنسدانوں کے مطابق زحل کا کوئی چاند اس کے بہت قریب آ گیا تھا جس پر زحل کی شدید کششِ ثقل نے اسے توڑ دیا۔یہ عمل Roche Limit کہلاتا ہے ، جس میں سیارے کی کشش کسی چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے ۔ایک اور نظریہ کہتا ہے کہ دمدار ستاروں یا شہابیوں کا آپسی ٹکراؤ ہوا ہو۔ کوئی بڑا شہابِ ثاقب یا دمدار ستارہ زحل کے چاند سے ٹکرایا ہو اور ٹکراؤ سے پیدا ہونے والا ملبہ زحل کے گرد پھیل گیا ہو۔ایک اور نظریہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کنارے وہ مواد ہوں جو زحل بننے کے بعد بچ گئے ہوں اور یہ مکمل چاند نہیں بن سکا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

Dunya Bethak