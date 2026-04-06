سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے ؟
واشنگٹن(نیٹ نیوز)سیارہ زحل کے گرد موجود خوبصورت کنارے نظامِ شمسی کے حیرت انگیز مظاہر میں سے ہیں۔ ان کی تشکیل کے بارے میں سائنسدانوں کے پاس چند قوی نظریات موجود ہیں۔
زحل کے گرد دائرے دراصل برف کے ٹکڑوں، چٹانوں اور گرد و غبارپر مشتمل ہیں۔ یہ کنارے کیسے بنے ۔ ۔سائنسدانوں کے مطابق زحل کا کوئی چاند اس کے بہت قریب آ گیا تھا جس پر زحل کی شدید کششِ ثقل نے اسے توڑ دیا۔یہ عمل Roche Limit کہلاتا ہے ، جس میں سیارے کی کشش کسی چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے ۔ایک اور نظریہ کہتا ہے کہ دمدار ستاروں یا شہابیوں کا آپسی ٹکراؤ ہوا ہو۔ کوئی بڑا شہابِ ثاقب یا دمدار ستارہ زحل کے چاند سے ٹکرایا ہو اور ٹکراؤ سے پیدا ہونے والا ملبہ زحل کے گرد پھیل گیا ہو۔ایک اور نظریہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ کنارے وہ مواد ہوں جو زحل بننے کے بعد بچ گئے ہوں اور یہ مکمل چاند نہیں بن سکا ۔