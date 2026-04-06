رنگ گورا کرنیوالی کریم سے سکن کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا
لاہور(نیٹ نیوز)رنگ گورا کرنے والی کریمز احتیاط سے استعمال کرنا واقعی بہت ضروری ہے ۔
کیونکہ ان میں موجود کچھ اجزاء جلد اور مجموعی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔اکثر سستی یا غیر معیاری کریمز میں Hydroquinone ہوتا ہے جس کے زیادہ استعمال سے جلد پتلی اور حساس ہو جاتی ہے ۔اسی طرح اسٹرائیڈز وقتی گورا پن دیتے ہیں مگر بعد میں شدید نقصان دیتے ہیں۔ ایسی کریمز میں مرکری بھی موجود ہوتا ہے جو انتہائی خطرناک، گردوں اور اعصاب کو نقصان پہنچا سکتا ہے ۔ایسی کریمز کے زیادہ استعمال سے جلد پر جلن، خارش اور دانے ، مستقل داغ یا رنگت کا خراب ہونا، جلد کا پتلا اور کمزور ہو جانا اور سورج کی روشنی سے زیادہ حساسیت پیدا ہوجاتی ہے ۔بعض کیسز میں سکن کینسر کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے خاص طور پر غیر محفوظ کیمیکلز کے استعمال سے ۔