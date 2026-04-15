پہلی سے دسویں تک کے طلبہ کتابوں سے محروم، تعلیم متاثر

پہلی سے دسویں تک کے طلبہ کتابوں سے محروم، تعلیم متاثر

اردو، انگلش، ریاضی، اسلامیات کی کتابیں مارکیٹ میں نایاب ،والدین، طلبہ پریشان بروقت ایلوکیشن نہ ہونے کے باعث کتابوں کی پرنٹنگ متاثر اوربحران پیداہوا:ذرائع

لاہور (عاطف پرویز سے )پنجاب میں تعلیمی سال کا آغاز ہوئے ایک ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے ، لیکن تاحال پہلی سے دسویں جماعت تک کی متعدد درسی کتب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہو سکیں، جس کے باعث طلبہ کی تعلیم متاثر ہونے لگی ہے ۔تفصیلات کے مطابق پنجاب بھر میں درسی کتب کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے ، جہاں پہلی سے دسویں جماعت تک کی متعدد کتابیں مارکیٹ سے غائب ہیں۔ اردو کی پہلی، پانچویں، چھٹی اور دسویں جماعت کی کتابیں دستیاب نہیں، جبکہ اسلامیات کی تیسری سے ساتویں اور نویں جماعت کی کتب بھی نایاب ہو چکی ہیں۔

ریاضی کی پہلی، تیسری، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں اور دسویں جماعت کی کتابوں کی بھی شدید کمی ہے ، جبکہ انگلش کی کئی جماعتوں کی کتب بھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں۔ جغرافیہ اور ترجمہ القرآن کی کتابیں بھی طلبہ کو نہیں مل رہیں، جس سے تعلیمی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔والدین کا کہنا ہے کہ بچے سکول جا رہے ہیں مگر کتابیں نہیں مل رہیں، جس پر وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ طلبہ نے بتایا کہ اساتذہ ہوم ورک دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کتابیں موجود نہیں۔ذرائع کے مطابق بروقت ایلوکیشن نہ ہونے کے باعث کتابوں کی پرنٹنگ متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا۔

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں، شہری لاکھوں روپے ،قیمتی سامان سے محروم

لاہور:سوتیلی والدہ کا بہیمانہ تشدد،6سالہ بچی قتل

4 انسانی سمگلرز گرفتار ، 508 پاسپورٹ ، جعلی ڈگریاں برآ مد

پنجاب:سی ٹی ڈی کے 113آپریشنز، 16 دہشتگرد گرفتار

اروپ: 2 کمسن جڑواں بھائی جوہڑ میں ڈوب کر جاں بحق

ڈیفنس :تیز رفتار کار کی ٹکر سے 3سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak