اربوں روپے کی ایرانی کرنسی سمگل کی کوشش ناکام، 9 ملزم گرفتار

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)اربوں روپے کی ایرانی کرنسی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر 3 خواتین سمیت 9 ملزموں کو گرفتار کرلیا گیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزموں، برآمد کرنسی اور گاڑیوں کو قانونی کارروائی کے بعد ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا۔

ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق موچکو پولیس نے خفیہ اطلاع پر بلوچستان سے کراچی آنے والی 2 کاروں کو روک کر ان کی تلاشی لی تو اس میں سے 236 بنڈل ایرانی کرنسی برآمد ہوئی جس کی مجموعی مالیت 29 ارب 69 کروڑ روپے بنتی ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے دونوں کاروں اور اسپیئر ویل میں کمال مہارت سے چھپائی گئی ایرانی کرنسی برآمد کرلی۔ گرفتار ملزموں کی شناخت بھی کر لی گئی ہے۔

 

مزید پڑہیئے

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فی الحال شادی کیلئے تیار نہیں ہوں:مہوش حیات

ماورا حسین نے رونے کی تکنیک سے پردہ اٹھا دیا

علیزے شاہ کا سوشل میڈیا صارف کی غیر اخلاقی پیشکش کا انکشاف

سبرینا کارپینٹر نے عربی مداحوں سے معافی مانگ لی

فضا علی کی حالیہ وائرل ویڈیو پر ہونیوالی تنقید کے بعد وضاحت

برٹنی سپیئرز گرفتاری کے بعد بحالی مرکز میں داخل

آج کے کالمز

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
