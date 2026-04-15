پشاور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی انتہائی مطلوب2 دہشت گرد ہلاک
پشاور(دنیا نیوز)خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق پشاور ریجن کے ریگی نادرن بائی پاس کے قریب مصدقہ اطلاع پر سوات ٹیم نے چھاپہ مارا تو شرپسندوں نے جوانوں کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔
جوابی فائرنگ سے سی ٹی ڈی کانسٹیبل ثنا ئاللہ کی شہادت میں ملوث دہشتگرد عباس اور عثمان ہلاک ہو گئے ، ہلاک دشمن عناصر سے شہید کا موبائل فون برآمد کر لیا گیا۔سی ٹی ڈی ترجمان کا کہنا تھا کہ مذکورہ دہشتگرد عباس اور عثمان درجنوں دہشت گردی کی مقدمات میں سی ٹی ڈی کو مطلوب تھے ، ہلاک شرپسندوں کے حملوں میں پانچ پولیس جوان شہید جبکہ درجن سے زائد زخمی ہوچکے ہیں۔