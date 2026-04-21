صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایس پی ٹوبہ ٹیک سنگھ اسلام آباد میں دوران سپیشل ڈیوٹی دل کادورہ پڑنے سے انتقال کرگئے

  • پاکستان
ڈی ایس پی ٹوبہ ٹیک سنگھ اسلام آباد میں دوران سپیشل ڈیوٹی دل کادورہ پڑنے سے انتقال کرگئے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ڈی ایس پی آفتاب احمد اسلام آباد میں سپیشل ڈیوٹی کے دوران انتقال کرگئے ۔ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق آفتاب احمد کو دوران ڈیوٹی دل کی تکلیف کے باعث پمز ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دوران علاج ڈی ایس پی آفتاب احمد انتقال کرگئے۔

ترجمان کا کہنا ہے کہ  آفتاب احمد ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز ٹوبہ ٹیک سنگھ تعینات تھے اورسپیشل ڈیوٹی پر اسلام آباد آئے ہوئے تھے ۔آفتاب احمد کی میت ان کے گاؤں رجانہ کے نواحی چک نمبر26 بھجوا دی گئی ہے ۔  دریں اثنا ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر آفتاب احمد صدیقی کی نمازِ جنازہ پولیس لائن ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ادا کر دی گئی، جس میں اعلیٰ پولیس و سول حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔نمازِ جنازہ میں آر پی او فیصل آباد سہیل اختر سکھیرا، ڈی پی او جھنگ ساجد حسین، ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف، ڈی سی او ٹوبہ ٹیک سنگھ، سیشن جج محمود ہارون خان، ایس پی ہیڈکوارٹر اسلام آباد شمس الدین بھٹی، ایس پی انویسٹی گیشن ٹوبہ فضل عباس سمیت سینئر پولیس افسران، اہلکاروں اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں مندی ،انڈیکس1,742 پوائنٹس گرگیا

پاک چین تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر زور

ٹیلی کام شعبے کیلئے 3ارب کا پہلا ٹرپل اے ریٹنگ یافتہ گرین سکوک جاری

فری لانسرز کا تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی کا مطالبہ

ڈالر کی قدر کم،تولہ سونا 4ہزار900روپے سستا

ویزا نے انٹیلی جنٹ کامرس کنیکٹ متعارف کرادیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak