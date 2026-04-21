پاکستان ایران ریلوے ٹریک جلد شروع ہوگا:وزیر ریلوے
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک) وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان سے ایران ریلوے ٹریک کا جلد آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سرکلر ریلویز سندھ حکومت کا ڈومین ہے ، ریلوے نہیں چلے گی تو پاکستان نہیں چلے گا۔
ایک بیان میں حنیف عباسی نے کہا ہم پاکستان سے ایران جلد ریلوے ٹریک کا آغاز کریں گے ، یہ سلسلہ ایران تک نہیں رکے گا بلکہ یورپ کی طرف بڑھے گا۔ وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ روہڑی نوکھنڈی 900 کلو میٹر اور نوکھنڈی سے تافتان 87 کلو میٹر کا ٹریک دوبارہ بحال کیا جا رہا ہے۔