اقبال نے خودی اور فکری آزادی کا پیغام دیا،صدر، وزیراعظم
نوجوان نسل کو علم، ہنر اور حب الوطنی سے آراستہ کرنا ناگزیر ،یوم اقبال پر پیغام
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر،نامہ نگار)صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے یومِ اقبال کے موقع پر پیغام میں کہا کہ اقبال کی سوچ، مشرقی اور مغربی دونوں روایات کے گہرے مطالعے کی عکاس ہے ۔ علامہ اقبال کے نزدیک پائیدار امن کا انحصار محض سیاسی معاہدوں پر نہیں بلکہ فرد کی اصلاح اور اخلاقی کردار کی پختگی پر ہے ۔ اقبال نے خودی، عمل، ایمان اور فکری آزادی کا پیغام دیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ علامہ اقبال تعلیم کو محض حصولِ معاش کا ذریعہ نہیں بلکہ فکری اور اخلاقی تربیت کا وسیلہ سمجھتے تھے۔
کردار سازی، ذمہ داری اور مقصد پر مبنی سیکھنے کے عمل پر ان کا اصرار ہمارے تعلیمی اور سماجی نظاموں کی تشکیل کے لیے براہِ راست اہمیت رکھتا ہے۔ علم کو کردار کی تعمیر کرنی چاہیے ، آگاہی کو ذمہ داری میں ڈھالنا چاہیے اور مہارتوں سے معاشرے کی تعمیر کرنی چاہیے ۔ اقبال کی فکری بلندی کو پاکستان سے باہر بھی تسلیم کیا جاتا ہے ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یوم اقبال پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال نے خودی، عمل، ایمان اور فکری آزادی کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے محبت، اخوت اور بیداری ملت کو مقصد حیات قرار دیا۔
علامہ اقبال کے نظریات کی روشنی میں پر امن، اتحاد، علم، کردار اور انصاف کی مضبوط بنیادوں پر قائم پاکستان ہی ہمارا مستقبل ہے ۔ نئی نوجوان نسل کو علم، ہنر، کردار، خود داری اور حب الوطنی سے آراستہ کرنا قومی مستقبل کے لئے ناگزیر ہے ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ کلامِ اقبالؒ محض شاعری نہیں بلکہ اٹھ کھڑے ہونے کی صدا ہے ، ایک ایسا ابدی پیغام جو نسلوں کو اپنی قوت پہچاننے اور اپنی تقدیر سنوارنے کی ترغیب دیتا ہے ۔