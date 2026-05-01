وزیر پٹرولیم سے ایرانی سفیر کی ملاقات ، کثیرالجہتی تعاون پر اتفاق

اسلام آباد(نامہ نگار،آئی این پی)وفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس دوران پاکستان اور ایران کے مابین کثیرالجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا ، پٹرولیم ڈویژن سے جاری بیان کے مطابق ایرانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کیلئے حکومتِ پاکستان اور عوام کے تعمیری کردار پر اظہارِ تشکر کیا۔ انہوں نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کیلئے پاکستان کی کوششیں قابل قدر ہیں،وفاقی وزیر نے ایرانی سفیر کے خیالات کا خیرمقدم کرتے ہوئے خطے میں امن کے لئے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔

مزید پڑہیئے

امریکی صدر نے ’’آبنائے ٹرمپ‘‘کا نقشہ شیئر کردیا

آبنائے ہرمز بندش عالمی معیشت کا گلا گھونٹ رہی :انتونیو گوتریس

نیو یارک میئر کا برطانوی بادشاہ سے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ

لندن :برطانوی وزیر اعظم کیخلاف مظاہرہ، ’’یہود دشمن اسٹارمر بزدل ‘‘کے نعرے

’’آپ کو تو گرفتار کرنا چاہیے ‘‘ امریکی سینیٹ میں وزیر دفاع کو توہین آمیز صورتحال کا سامنا

اسرائیل :غزہ امدادی بیڑے کے 211 کارکن گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ
