صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معرکۂ حق سنہری باب، بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی:بلاول

  • پاکستان
معرکۂ حق سنہری باب، بھارت کو عبرتناک شکست ہوئی:بلاول

فتح ہتھیاروں نہیں، عزم و حوصلے کی جیت تھی، پاکستان مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑا رہا چند گھنٹوں میں بھارت کو اپنی اصل حیثیت کا اندازہ ہو گیا: مراد علی شاہ، شرجیل میمن

کراچی (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک، خبر ایجنسیاں) بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ معرکۂ حق پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جس میں پوری قوم نے اتحاد، جذبے اور عزم کی مثال قائم کی اور بھارت کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔سندھ حکومت کے زیر اہتمام کراچی میں معرکۂ حق کی کامیابی کے ایک سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی صرف ہتھیاروں کی نہیں بلکہ قومی عزم، حوصلے اور یکجہتی کی جیت تھی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود پاکستان ڈٹ کر کھڑا رہا اور پوری قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا۔بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستانی سفارتکاروں نے بھی عالمی سطح پر مؤثر انداز میں ملک کا مقدمہ پیش کیا اور دنیا کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کسی دباؤ کے آگے جھکنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی پوری قوم کی مشترکہ جدوجہد اور قربانیوں کا نتیجہ ہے جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی، لیکن جب بھی چیلنج آیا قوم اور مسلح افواج نے متحد ہو کر اس کا بھرپور جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ فتح کسی ایک ادارے کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے اور نوجوان اس کامیابی کے اصل وارث ہیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے چند گھنٹوں میں اپنی اصل حیثیت کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی افواج نے مؤثر جواب دیتے ہوئے دشمن کے کئی طیارے مار گرائے اور اپنی برتری ثابت کی۔سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ معرکۂ حق کے دوران پاک فوج نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور یہ دن پوری قوم کیلئے عید سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے اور پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے ۔تقریب میں اعلیٰ سول و عسکری حکام، ارکان اسمبلی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی، جبکہ معرکۂ حق سے متعلق دستاویزی فلم بھی پیش کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپر لیگ کی ٹیم آف ٹورنامنٹ کا اعلان بابر کپتان

پی ایس ایل 12،نقوی کانئے وینیوز شامل کرنیکا اعلان

سفیان مقیم نے ایوارڈز مرحوم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام کردئیے

کنگز مین ٹیم بلے بازی میں توقعات پر پورا نہ اتر سکی:گلیسپی

پی ایس ایل،پلیئرز کو مختلف اعزازات سے نواز ا گیا

تجربات سے سیکھ کر کھلاڑی آگے بڑھتا ہے :بابر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak