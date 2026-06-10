بے زبان پرپھر ظلم، تھرپارکر میں اونٹنی کی آنکھیں نکال دیں
تحصیل ڈاہلی میں بااثرملزموں کااونٹنی پربدترین تشدد، متاثرہ خاندان کودھمکیاں وزیراعلیٰ کانوٹس، ڈی آئی جی میرپور خاص سے رپورٹ طلب،سخت کاروائی کا حکم دیا
تھرپارکر (ڈسٹرکٹ ڈیسک)ایک بار پھر بے زبان جانور پر ظلم کی انتہا کردی گئی، ضلع تھرپارکر میں دل دہلا دینے والی واردات سامنے آئی ۔ تحصیل ڈاہلی کے گاؤں بگھل رند میں ملزموں نے اونٹنی پر تشدد کرکے اس کی آنکھیں نکال دیں ۔ اونٹنی کے مالک سارنگ نے خواتین اور بچوں کے ہمراہ چھاچھرو پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پڑوسی گاؤں کے بااثر افراد نے اونٹنی پر بہیمانہ تشدد بھی کیا ۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں اور ملزموں کی جانب سے انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ احتجاج کرنے والوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کرا کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
دوسری جانب وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اونٹنی کی آنکھیں نکالنے کے دلخراش واقعہ کا سخت نوٹس لے لیا۔ وزیراعلیٰ سندھ نے ڈی آئی جی میرپورخاص سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ۔ انہوں نے پولیس کو ملزموں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بے زبان جانوروں پر ظلم و تشدد کسی صورت قابل برداشت نہیں۔یہ غیر انسانی عمل ہے ۔ وزیراعلیٰ سندھ کی تھرپارکر کے محکمہ لائیو اسٹاک کے ویٹرنری ڈاکٹر کو اونٹ کا علاج معالجہ کرنے کی ہدایت کر دی۔