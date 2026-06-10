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وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات

  • پاکستان
وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات

اسلام آباد(دنیا نیوز، نامہ نگار )سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سر فراز بگٹی کی ملاقات ہوئی،ملاقات میں قومی و صوبائی امور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل اور صوبائی وزیر میر سلیم خان کھوسہ بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ملاقات میں وفاق اور بلوچستان کے درمیان موثر رابطوں، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت اور عوامی فلاح و بہبود کے اقدامات پر گفتگو کی گئی ۔ ملاقات کے شرکاء کا جمہوری اداروں کے استحکام، پارلیمانی تعاون اور قومی یکجہتی کے فروغ پر اتفاق کیا۔اس موقع پر بلوچستان کو درپیش چیلنجز، ترقیاتی ترجیحات اور عوامی مسائل کے دیرپا حل کے لئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا،سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بلوچستان کی ترقی، امن و استحکام اور عوامی خدمت کے لئے صوبائی حکومت کی کاوشوں کی تعریف کی۔

 

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