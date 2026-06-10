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عوام صوبوں کو ملنے والے کھربوں روپے کا حساب مانگتے :اکبر بابر

  • پاکستان
عوام صوبوں کو ملنے والے کھربوں روپے کا حساب مانگتے :اکبر بابر

کہیں یہ پیسہ بھی جمہوریت کے انتقام کی نذر تو نہیں ہوگیا؟ بانی رہنما پی ٹی آئی سندھ کی کتنی یونیورسٹیاں دنیا کی پہلی 200یونیورسٹیوں میں شامل:خطاب

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر)تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے پی پی پی کے زیراہتمام اٹھارہویں ترمیم پر سیمینار کے آرگنائزر سے اٹھارہویں ترمیم کے بعد 15سال میں صوبوں کو ملنے والے کھربوں روپے کا تھرڈ پارٹی فارنزک پرفارمنس آڈٹ کرانے کا بھی مطالبہ کر دیا اور کہا کہ عوام 2010 سے اب تک صوبوں کو ملنے والے کھربوں روپے کا حساب مانگتے ہیں ۔2010 سے صوبہ سندھ کی حکومت کو ملنے والے کھربوں روپے کہاں گئے ؟ کہیں یہ پیسہ جمہوریت کے انتقام کی نذر تو نہیں ہوگیا؟ اکبر ایس بابر کا پی پی پی سے سوال کہ اپریل 2010 سے اب تک 15 سال میں کھربوں روپے صوبوں کو مل چکے ہیں۔

صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر میں بہتری آئی یا ابتری ؟ اکبر ایس بابر نے پی پی پی سے سوال پوچھا کہ ان 15 برسوں میں سندھ کی کتنی یونیورسٹیاں دنیا کی پہلی 200 یونیورسٹیوں میں شامل ہوئیں؟ کراچی سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں صفائی ستھرائی کے شعبے میں کیا بہتری آئی ؟ عوام کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے نظام میں کیا بہتری آئی ؟ روزگار میں اضافہ ہوا یا کمی؟ بے روزگاری اور غربت میں کتنی کمی آئی ؟ سرمایہ کاری بڑھی یا کم ہوئی؟ 

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