صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی:وزراء کی عدم موجودگی پر سپیکر کا شدیداظہار برہمی

  • پاکستان
پنجاب اسمبلی:وزراء کی عدم موجودگی پر سپیکر کا شدیداظہار برہمی

8 اضلاع اب بھی یونیورسٹیوں سے محروم ، 37 نئے سب کیمپس بنا رہے :وزیر تعلیم ہیلمٹ پالیسی، گندم خریداری پر بھی بحث، 2قراردادیں منظور، اجلاس آج پھر ہوگا

 لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں تعلیمی مسائل، جامعات کے قیام، ہیلمٹ پالیسی ،کسانوں سے گندم کی خریداری سمیت عوامی فلاح کے متعدد معاملات زیر بحث آئے جبکہ اجلاس کے اختتام پر وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کی عدم موجودگی پر سپیکر ملک محمد احمد خان نے شدید برہمی کا اظہار کرتے کہا کہ ایوان میں ارکان عوامی مسائل اٹھا رہے ہیں مگر انہیں سننے کیلئے کوئی وزیر موجود ہے نہ پارلیمانی سیکرٹری ،میں کوئی ڈاک خانہ نہیں ہوں ،حاضری یقینی بنانے کیلئے مراسلہ ارسال کیا جائے ۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی کا اجلاس گزشتہ روز ڈیڑھ گھنٹے کی تاخیر سے ڈپٹی سپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی صدارت میں شروع ہوا۔

محکمہ ہائر ایجوکیشن سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ پنجاب بھر کے ساڑھے آٹھ سو سے زائد کالج مختلف نوعیت کے مسائل سے دوچار ہیں ، پنجاب کے 8 اضلاع اب بھی یونیورسٹیوں سے محروم ہیں، تاہم راجن پور میں دو سب کیمپس قائم کئے جا رہے ہیں،محکمہ ہائر ایجوکیشن 40 اضلاع میں 37 نئے سب کیمپس بنانے جا رہا ہے ۔ اجلاس کے دوران حکومتی رکن احسن رضا اور اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ پرائیویٹ ممبر ڈے کے موقع پر ضلع قصور کے ایک محلے ‘‘کوٹ قتل گڑھی’’کا نام تبدیل کرکے حضرت بابا جی سید شیر علی شاہ بخاری کے نام سے منسوب کرنے ،عیدالاضحیٰ کے موقع پر مثالی صفائی ستھرائی کے انتظامات پر حکومت پنجاب کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد بھی منظور کر لی۔اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیاگیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیاں متوقع

پاکستانی نژاد فٹبالر فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کیلئے تیار

نائٹ کلب میں جھگڑا ،سٹوکس سے کپتانی واپس لیے جانیکا امکان

ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ کی کوریج نو زبانوں میں ہوگی

پاکستان کیخلاف میچز میں امپائرنگ بھارت کے حق میں ہوتی

پاکستان میں 24 سال بعد انٹرنیشنل ہاکی کی واپسی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak