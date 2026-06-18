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190ملین پاؤنڈ کیس، بانی و بشریٰ کی اپیلوں پر آج سماعت

  • پاکستان
190ملین پاؤنڈ کیس، بانی و بشریٰ کی اپیلوں پر آج سماعت

عدالت نے وکلا کو دلائل کیلئے حتمی مہلت دی تھی، ڈویژن بینچ سماعت کرے گا

اسلام آباد، راولپنڈی (اپنے نامہ نگار سے ، خبر نگار)اسلام آباد ہائیکورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کی مرکزی اپیلیں آج سماعت کیلئے مقرر کر دی،عدالت نے سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں سماعت کیلئے مقرر کر دی ہیں، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس آصف پر مشتمل ڈویژن بینچ آج سماعت کرے گا۔

علاوہ ازیں اسلام آباد ہائیکورٹ میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی سے سپریم کورٹ میں اپیل کیلئے پاور آف اٹارنی سے متعلق کیس میں درخواست گزار نے دستخط شدہ پاور آف اٹارنی کی فراہمی کی بنیاد پر درخواست واپس لے لی جو عدالت نے نمٹا دی۔ انسداد دہشتگردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمہ میں علیمہ خان کی 21 افراد کو بطور عدالتی گواہ طلب کرنے کی درخواست پر سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ ملزمہ کے وکیل نے دلائل مکمل کر لئے ۔ میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ روز پانچ ہزار لوگ اڈیالہ آئے ، یہ شروعات ہے ۔ رانا ثناء کو کہیں گے اگلے ہفتے آپ بھی آئیں۔ گورنر کے پی نے صحیح کہا مجھے بجٹ کی اے بی سی نہیں آتی ،صوبے کی حکومت چلانا اور بیلنس میں رہنا آسان کام نہیں ۔ 

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