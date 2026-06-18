صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس ارباب، جسٹس ثمن تعیناتی، اٹارنی جنرل کو معاونت کیلئے نوٹس

  • پاکستان
جسٹس ارباب، جسٹس ثمن تعیناتی، اٹارنی جنرل کو معاونت کیلئے نوٹس

ججز ہائیکورٹ بار ممبر نہیں تھے تو اسلام آباد ہائیکورٹ جج کیسے تعینات کیے گئے ؟عدالت

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر وفاق کے جواب جمع کرانے کیلئے وقت مانگنے پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے کہا آئندہ سماعت تک تحریری جواب جمع کرائیں، کیس پہلے نمبر پر رکھ رہے ہیں، دلائل دیں، سادہ سا سوال ہے آپ جواب کیوں جمع نہیں کرا رہے ؟ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کیلئے سیکشن 27 اے کا نوٹس جاری کر دیا۔ ڈاکٹر جی ایم چودھری کی درخواست پر دوران سماعت وکیل درخواستگزار نے کہا اسلام آباد ہائیکورٹ فیڈرل ہائیکورٹ نہیں اسلام آباد کی عدالت ہے ، جسٹس خادم حسین نے کہا سوال یہ ہے کہ دو ججز اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے ممبرز نہیں تھے تو اسلام آباد ہائیکورٹ کے جج کیسے تعینات کیے گئے ؟ عدالت نے سماعت 30 جون تک ملتوی کر دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے اورچوریاں ،کئی شہر ی لٹ گئے ،لاکھوں کا نقصان

ٹریفک حادثات :خاتون اور بچے سمیت 3افراد جاں بحق

قصور:گھریلو ناچاقی ، غربت سے تنگ 2 شادی شدہ خواتین کی خودکشی

مردان :گور و دوارے میں فائرنگ ، سکھ میاں، بیوی ہلاک

بوگس چیک دینے پرمقدمہ

کھلا پٹرول بیچنے والا پکڑا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak