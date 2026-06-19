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گلگت بلتستان :پیپلزپارٹی،ن لیگ میں حکومت سازی پر اتفاق

  • پاکستان
گلگت بلتستان :پیپلزپارٹی،ن لیگ میں حکومت سازی پر اتفاق

گورنر ، ڈپٹی سپیکر کا عہدہ ن لیگ کو ملے گا،وزیراعلیٰ ہمارا:نوید قمرکی تصدیق دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات، رابطوں کے بعد اتفاق ہوا:ذرائع

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پیپلزپارٹی اور ن لیگ کے درمیان گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اتفاق ہوگیا ہے ۔ پیپلزپارٹی کے رہنما نوید قمر نے تصدیق کی ہے کہ ہمارا مسلم لیگ ن کے ساتھ گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر اتفاق ہوگیا ، گورنر اور ڈپٹی سپیکر کے عہدے ن لیگ کو ملیں گے جبکہ وزیراعلیٰ پیپلزپارٹی کا ہوگا۔ذرائع کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز پیپلزپارٹی اور ن لیگ کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات اور رابطوں کے بعد حکومت سازی پر اتفاق ہوا، پیپلزپارٹی ن لیگ کے ووٹ سے گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائے گی۔

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