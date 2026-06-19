صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری تبدیلی کی 10 سال سے باتیں ہورہیں، مجھے خطرہ نہیں، مراد علی شاہ

  • پاکستان
میری تبدیلی کی 10 سال سے باتیں ہورہیں، مجھے خطرہ نہیں، مراد علی شاہ

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میری تبدیلی کی باتیں 10 سال سے ہو رہی ہیں،مجھے نہیں معلوم کہ یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میری تبدیلی کی باتیں 10 سال سے ہو رہی ہیں،مجھے نہیں معلوم کہ یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جو چار نام لیے جا رہے ہیں وہ پیپلزپارٹی کے جیالے ہیں، ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12 وارداتیں، ڈاکوؤں نے 8شہریوں سے لاکھوں لوٹ لئے

سلنڈر دھماکا،آتشزدگی واقعات،بچہ جاں بحق ،6افراد زخمی

لاہور ایئر پورٹ پر انسانی سمگلنگ کی کوشش ، 5 مسافر آف لوڈ

کئی علاقوں میں بارش ، مختلف حادثات میں 5افراد جاں بحق

نارنگ منڈی:25سالہ نوجوان نے خودکشی کرلی

چونیاں:ماں بیٹا قتل کیس، مرکزی ملزم کو سزائے موت ،3کو عمر قیدو جرمانہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak