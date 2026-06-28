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آزاد کشمیر کے تاجروں، ٹرانسپورٹرز کا کل سے کاروبار شروع کرنے کا اعلان

  • پاکستان
آزاد کشمیر کے تاجروں، ٹرانسپورٹرز کا کل سے کاروبار شروع کرنے کا اعلان

ہم پاک فوج، پاکستانی عوام، حکومت کے خلاف نہیں ہوسکتے ، تمام تاجر 29 جون سے اپنا کاروبار شروع کریں:گوہر کشمیری و دیگر راولاکوٹ میں بیٹھے لوگ کون؟ ہم ان کے ساتھ نہیں، ابھی وقت ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے توکوئی بات نہیں:پریس کانفرنس

مظفرآباد (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک) آزادکشمیر کے تاجر اور ٹرانسپورٹ رہنماؤں نے 29 جون سے کاروبار اور ٹرانسپورٹ کھلے رکھنے کا اعلان کردیا۔ مظفرآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تاجر اور ٹرانسپورٹ رہنماؤں نے کہا جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم نہیں ہوئی تھی ہم اس کے ساتھ تھے ، اب نہیں ہیں، ہم پاک فوج، پاکستان کے عوام اور حکومت کے خلاف نہیں ہوسکتے ، انہوں نے جو ساتھ دیا ہم بھول نہیں سکتے ۔

انہوں نے کہا راولاکوٹ میں بیٹھے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم ان کے ساتھ نہیں، 12 سیٹوں کا معاملہ آئینی ہے ، یہ ہمارا کبھی مسئلہ نہیں رہا، اب بھی وقت ہے صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے توکوئی بات نہیں، وہ واپس آجائیں۔ تاجر رہنما گوہر کشمیری کا کہنا تھا 29 جون کو تمام تاجر اپنے کاروبار شروع کریں۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں معمولات زندگی کہیں مکمل طور پر اور کہیں جزوی بحال ہیں۔ مظفرآباد شہر میں میڈیکل سٹور، سبزی و پھل کی دکانیں اوربیکری شاپس کھلی ہیں جبکہ میرپور، بھمبر اور نیلم کے علاقے آٹھ مقام میں کاروباری مراکز جزوی طورپرکھلے ہیں۔ 

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