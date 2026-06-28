صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان میں فورسز کی کارروائیاں، خودکش بمبار سمیت 8 دہشتگرد ہلاک

  • پاکستان
بلوچستان میں فورسز کی کارروائیاں، خودکش بمبار سمیت 8 دہشتگرد ہلاک

خاران میں انٹیلی جنس اطلاعات پرکارروائی میں بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے 3 دہشتگرد مارے گئے ، متعدد زخمی مستونگ میں فائرنگ کاشدید تبادلہ ،بمبار سمیت 5 دہشتگرد ہلاک ،وزیراعظم،وزیرداخلہ کابہادرجوانوں کوخراج تحسین

راولپنڈی (دنیا نیوز) سکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع خاران اور مستونگ میں خفیہ معلومات پر کارروائیاں کرتے ہوئے 8 دہشت گرد ہلاک کر دیئے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خاران اور مستونگ میں انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر دو تیز رفتار کارروائیاں کیں، یہ کارروائیاں بھارتی حمایت یافتہ پراکسی گروہ فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے جاری انسداد دہشت گردی مہم کا حصہ تھیں، جن میں مجموعی طور پر 8 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ 25 جون کو انٹیلی جنس اطلاعات پر سکیورٹی فورسز نے ضلع خاران میں دہشت گردوں کے ایک گروہ کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا، فورسز کی بروقت، مؤثر اور پیشہ ورانہ کارروائی کے نتیجے میں بھارتی پراکسی سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد مارے گئے جبکہ متعدد دیگر زخمی ہوگئے ۔

دوسری کارروائی 26 جون 2026 کو ضلع مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی، انٹیلی جنس بنیادوں پر کیے گئے اس پیشگی آپریشن کے دوران سکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا، فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد ایک خودکش بمبار سمیت 5 دہشت گرد ہلاک کر دیئے گئے ۔ ان کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ بارودی مواد (آئی ای ڈیز) اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں، علاقے میں مزید بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کی موجودگی کے خاتمے کے لیے سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے ۔

پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وفاقی ایپکس کمیٹی کی جانب سے قومی ایکشن پلان کے تحت منظور کردہ وژن عزمِ استحکام کے مطابق ملک سے بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی بلاامتیاز انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ فتنتہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر کے بہادر سکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے مذموم عزائم ناکام بنائے ۔انہوں نے کہا کہ فتنہ الہندستان کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں منطقی انجام تک جاری رہیں گی، پاکستان سے فتنہ الہندستان سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیرداخلہ محسن نقوی نے مستونگ اور خاران میں 8 دہشتگردوں کو جہنم رسید کرنے پر سکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا اور کہا کہ سکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں نے بروقت کارروائیاں کرکے بلوچستان میں خوارجیوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ:کیپ ورڈے پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے میں داخل

پی سی بی کا ڈیپارٹمنٹل ٹیموں کی سالانہ فیس میں اضافہ

ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ،سلیمہ امتیاز پہلی پاکستانی امپائر

راشد ریاض آئی سی سی ایمرجنگ پینل آف امپائرز میں شامل

ایران متنازعہ فیصلے کا شکار، اگلے مرحلے کی امیدیں برقرار

ہاکی پرو لیگ، پاکستان ٹیم کا بدترین سفر اختتام کو پہنچا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak