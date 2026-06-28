60دن میں ادویات پر بارکوڈ متعارف کرائینگے ، مصطفی کمال
کراچی (آئی این پی)وفاقی وزیر صحت سید مصطفی کمال نے کہا ہے کہ پاکستان میں آئندہ 60 دن کے اندر ادویات پر بارکوڈ سسٹم متعارف کرایا جائے گا، جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔
مصطفی ٰکمال نے پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 17 اور 18جولائی کو کانفرنس ہونے جارہی ہے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال نے کہا کہ کانفرنس میں 150مقامی کمپنیوں نے رجسٹریشن کرائی ہے ، فارماکی فیلڈمیں چائنیز سرمایہ کاری لاناچاہ رہے ہیں،ہماری ترجیح پہلے دن سے یہ ہے کہ ہم ایم اویو پرجانے کے بجائے معاہدوں پرجائیں، جبکہ ورچوئل میٹنگز کانفرنس سے پہلے شروع ہوجانی چاہئیں۔
انہوں نے کہا ہمارے پاس منصوبے ہیں، ہم 85فیصد ادویات بناتے ہیں، خام مال 99فیصد درآمد کرتے ہیں جس میں چین قابل ذکر ہے ، خام مال درآمد کرنا ایک چیلنج ہے ، ہمیں خام مال خودتیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ امپورٹ بل کوکم کیا جا سکے ۔مصطفی کمال کا کہنا تھا پاک چین بزنس ٹو بزنس کانفرنس اس حوالے سے اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ کانفرنس سے قبل فارما انڈسٹری کو حکومت کے اہداف اور منصوبوں سے آگاہ کرنے کے لیے خود ان کے پاس آئے ہیں تاکہ صنعت اس عمل کا فعال حصہ بن سکے ۔ کانفرنس میں چین کی 100 سے زائد فارماسیوٹیکل کمپنیاں شرکت کریں گی۔وفاقی وزیر نے کہا پاکستان میں دواؤں پر بارکوڈ 60 دن میں متعارف کریں گے ، بار کوڈ کی تیاریاں پوری ہیں، سر درد کی دوا جو دبئی سے آرہی وہ اثر کر رہی جو پاکستانی ہے اثر نہیں کر رہی، یہ ایک رائے عامہ ہے غلط ہوگا لیکن یہ پرسیپشن ہے ، دنیا بھر میں جعلی دواؤں کی انڈسٹری بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے ۔