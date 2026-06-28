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ایم ایس ایم ایز معیشت میںریڑھ کی ہڈی:ہارون اختر

  • پاکستان
ایم ایس ایم ایز معیشت میںریڑھ کی ہڈی:ہارون اختر

ان کا جی ڈی پی میں 40، برآمدات میں 30فیصد حصہ ہے :معاون خصوصی

اسلام آباد (دنیا نیوز) وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ مائیکرو، سمال اور میڈیم انٹر پرائزز ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہاںورلڈ مائیکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈے 2026 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہارون اختر کا کہنا تھا کہ تقریباً 71 لاکھ 40 ہزار مائیکرو، سمال اور میڈیم انٹر پرائزز ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ کامیاب اور مستحکم معیشت کے مرکز میں باہمت کاروباری شخصیت کھڑی ہوتی ہیں۔ غیر زرعی شعبے میں 80 فیصد سے زائد روزگار کے مواقع مائیکرو، اسمال اور میڈیم انٹر پرائزز دے رہے ہیں۔ ایم ایس ایم ایز ، جی ڈی پی میں 40 اور برآمدات میں 30 فیصد حصہ ڈال رہے ہیں۔ 

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