صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم کی آج ایران اور ترکیہ کے اہم دوروں پر روانگی

  • پاکستان
وزیراعظم کی آج ایران اور ترکیہ کے اہم دوروں پر روانگی

ایران میں شہید رہبراعلیٰ کے جنازہ میں شرکت ، قیادت سے ملاقاتیں کرینگے ترکیہ میں صدراردوان سے اہم ملاقات اورمشترکہ بزنس فورم سے خطاب طے

اسلام آباد (نامہ نگار،وقائع نگار)وزیراعظم محمد شہباز شریف آج ایران اور ترکیہ کے اہم سرکاری دوروں پر روانہ ہوں گے ، وہ ایران میں شہید رہبرِ اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای  کی نمازِ جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کرنے کے علاوہ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ ترکیہ میں صدر رجب طیب اردوان سے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور پاکستان ترکیہ بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے ۔ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان بھی ہوں گے ۔

سفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورۂ ایران کے دوران ایرانی قیادت سے پاک ایران تعلقات، دوطرفہ تعاون، سرحدی امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی تہران میں آخری رسومات میں شرکت کریں گے ۔ایران کے بعد وزیراعظم ترکیہ پہنچیں گے ، جہاں صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر ہونے والی ملاقات میں دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعت، علاقائی روابط اور اسٹریٹجک تعاون سمیت دوطرفہ تعلقات کے تمام اہم شعبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔

دونوں رہنما غزہ، ایران، شام، مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال، علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی، توانائی کے تحفظ اور بدلتے ہوئے عالمی سیاسی منظرنامے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے ۔وزیراعظم استنبول میں پاکستان ترکیہ بزنس فورم سے خطاب کریں گے ، جس میں ترکیہ کے نائب صدر، وزرا، سرمایہ کار، صنعت کار اور کاروباری شخصیات شریک ہوں گی۔ فورم میں خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے ، مینوفیکچرنگ، تجارت اور نجکاری سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کئے جائیں گے ۔ وزیراعظم ترک کاروباری گروپس کے سربراہان سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفا ورلڈکپ: بوسنیا کو شکست،امریکا پری کواٹر فائنل میں داخل

فیفا ورلڈکپ، آن لائن نسلی تعصب میں خطرناک اضافہ

پی ایچ ایف کے زیر اہتمام نیشنل انڈر 21ویمنز ہاکی چیمپئن شپ کا آغاز

امریکا کو ریڈ کارڈ، ڈومینوز کا پیزے مفت بانٹنے کا اعلان

راؤنڈ آف 16میں جرمنی کی مسلسل تیسری ناکامی نے بحث چھیڑ دی

ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابات ، خواجہ ندیم صدر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak