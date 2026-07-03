وزیراعظم کی آج ایران اور ترکیہ کے اہم دوروں پر روانگی
ایران میں شہید رہبراعلیٰ کے جنازہ میں شرکت ، قیادت سے ملاقاتیں کرینگے ترکیہ میں صدراردوان سے اہم ملاقات اورمشترکہ بزنس فورم سے خطاب طے
اسلام آباد (نامہ نگار،وقائع نگار)وزیراعظم محمد شہباز شریف آج ایران اور ترکیہ کے اہم سرکاری دوروں پر روانہ ہوں گے ، وہ ایران میں شہید رہبرِ اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہ ای کی نمازِ جنازہ اور آخری رسومات میں شرکت کرنے کے علاوہ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے جبکہ ترکیہ میں صدر رجب طیب اردوان سے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور پاکستان ترکیہ بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے ۔ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق وزیراعظم کے ہمراہ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان بھی ہوں گے ۔
سفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کے دورۂ ایران کے دوران ایرانی قیادت سے پاک ایران تعلقات، دوطرفہ تعاون، سرحدی امور اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی تہران میں آخری رسومات میں شرکت کریں گے ۔ایران کے بعد وزیراعظم ترکیہ پہنچیں گے ، جہاں صدر رجب طیب اردوان کی دعوت پر ہونے والی ملاقات میں دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، صنعت، علاقائی روابط اور اسٹریٹجک تعاون سمیت دوطرفہ تعلقات کے تمام اہم شعبوں کا جائزہ لیا جائے گا۔
دونوں رہنما غزہ، ایران، شام، مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال، علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی، توانائی کے تحفظ اور بدلتے ہوئے عالمی سیاسی منظرنامے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے ۔وزیراعظم استنبول میں پاکستان ترکیہ بزنس فورم سے خطاب کریں گے ، جس میں ترکیہ کے نائب صدر، وزرا، سرمایہ کار، صنعت کار اور کاروباری شخصیات شریک ہوں گی۔ فورم میں خصوصی اقتصادی زونز، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے ، مینوفیکچرنگ، تجارت اور نجکاری سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع اجاگر کئے جائیں گے ۔ وزیراعظم ترک کاروباری گروپس کے سربراہان سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جا سکے ۔