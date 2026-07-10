2دن گرمی اور حبس ،کہیں کہیں بارش اور آندھی کا امکان
تربت،دادو میں درجہ حرارت 45 ، خانیوال کاپارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ رہا آج مری، گوجرانوالہ ، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ اور قصور میں بارش برسے گی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) محکمہ موسمیات نے کہاہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ دو روز کے دوران گرم اور مرطوب موسم برقرار رہے گا تاہم بالائی علاقوں میں چند مقامات پر آندھی، گرج چمک اور بارش کا امکان ہے ۔محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں پر مغربی ہوا کا کمزور سلسلہ اثرانداز ہے جبکہ بلوچستان کے مغربی حصے پر موسمی کم دباؤ موجود ہے ۔حکام کے مطابق کشمیر، بالائی خیبرپختونخوا اور گلگت بلتستان میں شام یا رات کے وقت چند مقامات پر بارش اور گرج چمک کی توقع ہے ۔
حکام کے مطابق آج بیشتر علاقوں میں شدید گرمی اور حبس برقرار رہے گی ، تاہم کشمیر، بالائی خیبرپختونخوا، شمال مشرقی پنجاب اور گلگت بلتستان میں شام یا رات کے وقت کہیں کہیں بارش اور آندھی چلنے کا امکان ہے ،اسلام آباد اور گردونواح میں آج شام یا رات بارش اور گرج چمک کا 35 فیصد امکان ظاہر کیا گیا ہے ۔آج مری، گلیات، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، خوشاب، لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال اور قصور میں کہیں کہیں بارش متوقع ہے ۔گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مالم جبہ میں 29 ملی میٹر، گوجرانوالہ اور حافظ آباد میں 23 ملی میٹر جبکہ مظفرآباد شہر میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔اس دوران ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیاجبکہ سبی، بھکر اور خانیوال میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔