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بلاول بھٹو آج ڈڈیال سے باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کرینگے

  • پاکستان
بلاول بھٹو آج ڈڈیال سے باقاعدہ الیکشن مہم کا آغاز کرینگے

پیپلز پارٹی کے افسر شاہد ،ن لیگ کے اظہر صادق میں کانٹے کا مقابلہ ہوگا چیئرمین پی پی کے تین روزہ دورہ مظفرآباد سے جیالوں کے حوصلے بڑھ گئے

مظفر آباد ( بیورو رپورٹ )پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداریآج ڈڈیال میں جلسہ عام سے خطاب کر کے با ضابطہ انتخابی مہم کا آغاز کریں گے ،حلقہ ایل ا ے ون ڈڈ یال میں پاکستان پیپلزپارٹی کے امید وار افسر شاہد اور مسلم لیگ ن کے امیدوار اظہر صادق کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہو گا ،جلسہ عام سے بلاول کے علاوہ پاکستان پیپلزپارٹی کی مرکزی قیادت خطاب کریگی ، چیئرمین پیپلز پارٹی کے تین روزہ دورہ مظفرآباد سے نہ صرف جیالوں کے حوصلے بڑھ گئے بلکہ آزادکشمیر کے تمام حلقوں میں پارٹی امیدواروں اور کارکنوں کا مورال بھی بلند ہوا ،ڈڈیال جلسہ گاہ کے ارد گرد جہاں جیالوں کا جوش و خروش دیدنی ، ہر طرف پیپلز پارٹی کے جھنڈوں اور بلاول بھٹو زرداری ، آصف علی زرداری اور محترمہ فریال تالپور کے پورٹریٹ آویزاں ہیں ،پیپلزپارٹی کے ترجمان سید عزادار شاہ کے مطابق آئندہ چند روز انتخابی مہم کے حوالے سے خاصے اہم ہیں ۔

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