صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹل سے غیر ملکی کی لاش برآمد ،موت کی وجہ جاننے کیلئے پوسٹمارٹم رپورٹ کا انتظار

  • پاکستان
ہوٹل سے غیر ملکی کی لاش برآمد ،موت کی وجہ جاننے کیلئے پوسٹمارٹم رپورٹ کا انتظار

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)لاہور کے علاقے گلبرگ میں واقع ایک ہوٹل سے غیر ملکی شہری کی لاش برآمد ہوئی ہے۔

پولیس کے مطابق 60 سالہ ایاز علی کی لاش پولیس سٹیشن کے قریب واقع ہوٹل سے ملی، جس کے بعد اسے تحویل میں لیکر مردہ خانے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ متوفی نیدرلینڈز کا شہری تھا جبکہ موت کی اصل وجہ کا تعین پوسٹمارٹم رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفاورلڈکپ فائنل آج،میچ کے ٹکٹ ریکارڈ مہنگے

گیری سوبرز کی خدمات کرکٹ کا روشن باب رہیں گی:پی سی بی

فیفا ورلڈ کپ سے امریکی معیشت متاثر ، پیداواری صلاحیت کم

ماس ریسلنگ :اسامہ بٹ نے منگولیا میں کانسی کا تمغہ جیت لیا

فیفا ورلڈکپ:بچے کی ریفری کو پیسے دینے کی کوشش، ویڈیو وائرل

بھارتی آل راؤنڈر واشنگٹن سندر انگلینڈ کیخلاف تیسرے ون ڈے سے باہر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak