صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنکی کیخلاف منشیات کیس:تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر عدالت برہم

  • پاکستان
پنکی کیخلاف منشیات کیس:تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر عدالت برہم

کراچی(سٹاف رپورٹر)جیل کمپلیکس میں قائم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں انمول عرف پنکی کے خلاف سی ٹی ڈی تھانے میں درج منشیات کے مقدمے کی سماعت ہوئی تاہم تفتیشی افسر کی غیر حاضری کے باعث مقدمے کا ضمنی چالان عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔

سماعت کے دوران عدالت نے تفتیشی افسر کی عدم پیشی پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ تفتیشی افسر خود عدالت میں پیش ہوا اور نہ ہی مقدمے کا ضمنی چالان جمع کرایا جس سے عدالتی کارروائی متاثر ہوئی۔عدالت نے اپنے عملے کو ہدایت کی کہ تفتیشی افسر کے خلاف براہ راست شکایت درج کروائی جائے تاکہ اس کی غیر حاضری اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کا نوٹس لیا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

بچے کو شور سے منع کرنے پر گھر پرحملہ،فائرنگ ،نوجوان زخمی

ہوٹل سے غیر ملکی کی لاش برآمد ،موت کی وجہ جاننے کیلئے پوسٹمارٹم رپورٹ کا انتظار

نوشہرہ:مزدور کا7سالہ بیٹازیادتی کے بعد قتل

لڑکی سے زیادتی پرمجرم کو 25 سال قید ، ایک لاکھ جرمانہ

گوجرانوالہ:6مبینہ مقابلے ، 2ملزم ہلاک،4زخمی گرفتار

خاندانی رنجش پر ماں بیٹی کو ڈنڈوں کلہاڑی کے وار سے زخمی کردیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak