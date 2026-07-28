صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مستقل تعیناتی کے بعد ڈیپوٹیشن پر رکھنا ناگزیر نہیں : ہائیکورٹ

  • پاکستان
مستقل تعیناتی کے بعد ڈیپوٹیشن پر رکھنا ناگزیر نہیں : ہائیکورٹ

بیت المال میں شبانہ رحمان کی ترقی اور ڈاکٹر ذیشان کی واپسی درست:جسٹس انعام قبل از وقت محکمہ کو واپسی کیلئے پیشگی نوٹس ضروری نہیں:فیصلہ، درخواست خارج

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکورٹ نے پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ذیشان دانش کی پاکستان بیت المال سے قبل از وقت واپسی کے خلاف درخواست خارج کردی۔ جسٹس انعام امین منہاس کے جاری فیصلہ میں عدالت نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نوٹیفکیشن کو قانون کے مطابق قرار دیا اور کہا ڈیپوٹیشن پر آئے ملازم کو مستعار ادارے میں برقرار رہنے کا کوئی بنیادی یا قانونی حق حاصل نہیں ہوتا، ڈیپوٹیشن عارضی انتظام ہے جو مفاد عامہ اور ادارے کی ضروریات کے تابع ہوتا ہے ، مستقل افسر کی تعیناتی کے بعد ڈیپوٹیشنسٹ کو عہدے پر رکھنا قانونی طور پر ناگزیر نہیں رہتا۔ بیت المال میں شبانہ رحمان کی بطور ڈائریکٹر جنرل ترقی کے بعد پروفیسر ذیشان کی اصل محکمہ کو واپسی درست ہے ۔ڈیپوٹیشن سے قبل از وقت واپسی سزا ہے اور نہ ہی اس کے لیے پیشگی شوکاز نوٹس ضروری ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak