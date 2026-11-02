صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا کیلئے دودھ اور شہد کی نہریں کہا ں ہیں؟یوسفزئی

  • پاکستان
خیبر پختونخوا کیلئے دودھ اور شہد کی نہریں کہا ں ہیں؟یوسفزئی

توقع تھی پختونخوا کو بڑا پیکیج ملے گا لیکن وزیراعظم نے مایوس کیا ہے کسی کا انتظار کرنے کے بجائے پی ٹی آئی خود مذاکرات میں پہل کرے

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی پختونخوا شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی آمد پر توقع تھی پختونخوا کو بڑا پیکیج ملے گا مگر انہوں نے مایوس کیا،وہ دودھ اور شہد کی نہریں کہاں ہیں جو آپ کو یہاں بہانی تھیں، ملک کو آج ڈائیلاگ کی جتنی ضرورت ہے پہلے کبھی نہ تھی،کسی کا انتظار کرنے کے بجائے پی ٹی آئی خود مذاکرات میں پہل کرے ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے پھر سمیع اللہ والا چکر اب ختم ہونا چاہیے ۔اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ  14 یونیورسٹیاں، بی آر ٹی، سوات موٹروے پی ٹی آئی کے پراجیکٹس ہیں، ایک صحت کارڈ نظام صحت میں انقلاب ہے ،وزیراعظم صاحب آپ نے وہی الزامات لگائے جو آپ کے وزرا صبح شام ٹی وی پر دہراتے ہیں۔

احتساب کرنا ہے تو بسم اللہ کریں صرف الزامات نہ لگائیں، جس بی آر ٹی کو کرپشن کا شاہکار کہا وہ دو انٹرنیشنل ایوارڈ جیت چکی، پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا تو عوام یونہی ووٹ دیتی ہے ؟۔شوکت یوسفزئی نے مزید کہا کہ عوام مہنگائی سے پریشان ہیں اور اس کے ذمہ دار آپ ہیں، لیپ ٹاپ بانٹنے سے خوشحالی نہیں آتی۔شوکت یوسفزئی نے کہا کہ باہر بیٹھے یوٹیوبرز کا بیانیہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ، ہمارے لیڈران اور ورکرز یہاں رہ کر سختیاں جھیل رہے ہیں، شہزاد اکبر جیسے لوگوں نے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا، غیرت ہے تو پاکستان آئیں اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کاٹن زونز میں گنے کی کاشت، نئی شوگر ملز پر پابندی کا مطالبہ

نئے میثاق کی تشکیل پر پیشرفت کی جائے ، اشرف بھٹی

پنک ٹوبر 2026، این بی پی کی بریسٹ کینسر آگاہی مہم

پاکستان عالمی سطح پر اپنی شناخت منوا رہا ہے ،میاں کاشف

نمائش نے توقعات سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں،کارپٹ مینو فیکچررز

کوئٹہ میں موصول ہونے والے ہائی بلز کی وضاحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak