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احتجاج کیسز:اسد قیصر، لطیف کھوسہ و دیگر کی ضمانت منظور

  • پاکستان
احتجاج کیسز:اسد قیصر، لطیف کھوسہ و دیگر کی ضمانت منظور

اسد قیصر کا نام ECLسے نکالنے کی درخواست پر نوٹسز، خاتون جج دھمکی کیس ملتوی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے ) انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقر نین نے 26 نومبر اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں اسد قیصر، عاطف خان، لطیف کھوسہ اور فیصل امین گنڈا پور کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور کر لیں اور ملزمان کو فی کس 5، 5 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ ضمانت 11 فروری تک منظور کی گئی۔ واضح رہے چند روز قبل عدم حاضری پر عدالت نے چاروں رہنماؤں کی ضمانت کی درخواستیں خارج کر دی تھیں۔ ادھر سول جج میاں اظہر ندیم نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف خاتون جج دھمکی کیس کی سماعت جیل ٹرائل کیلئے لکھے گئے خط کا جواب نہ آنے پر بغیر کارروائی 8 دسمبر تک ملتوی کردی۔ عدالت کو بتایاگیاکہ اسلام آباد ہائیکورٹ کو لکھے گئے خط کا جواب تاحال نہیں آیا۔ علاوہ ازیں انسداددہشتگردی عدالت کے جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر نوٹسز جاری کر دیئے اور سماعت 12 نومبر تک ملتوی کردی۔ 

 

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