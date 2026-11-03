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اسلام آباد:پی اے سی ذیلی کمیٹی کا صاف پانی منصوبے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم

  • پاکستان
اسلام آباد:پی اے سی ذیلی کمیٹی کا صاف پانی منصوبے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم

اسلام آباد(آن لائن)پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی نے ملک بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے ۔۔۔

،سوموار کو ذیلی کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن شاہدہ بیگم کی سربراہی میںپارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا ،جس میں وزارت منصوبہ بندی کے آڈٹ اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ۔اجلاس میں آڈٹ حکام نے کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل منصوبے سے متعلق بتایا کہ اس منصوبے کا مقصد ملک بھر کی یونین کونسلز میں صاف پینے کے پانی کے پلانٹس لگا کر عوام تک رسائی بڑھانا تھا، لیکن پانچ سال میں صرف 1341 پلانٹس ہی نصب ہو سکے جو مجموعی ہدف کا تقریباً 20 فیصد ہے ۔ 

 

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