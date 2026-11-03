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اسلام آباد ہائیکورٹ:بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات کی درخواست 5نومبر کو سماعت کیلئے مقرر

  • پاکستان
اسلام آباد ہائیکورٹ:بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات کی درخواست 5نومبر کو سماعت کیلئے مقرر

اسلام آباد (اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ میں بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات سے متعلق بڑی پیشرفت،نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ارکان کی جیل ملاقات کی درخواست 5 نومبر سماعت کیلئے مقرر کردی گئی۔۔

، رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ جسٹس عمیر مجید ملک سماعت کرینگے ۔ سینئر وکیل فیصل فرید کے ذریعے دائر درخواست میں فواد چودھری ، عمران اسماعیل ، محمود مولوی اور بیرسٹر سیف نے سیکرٹری داخلہ ، سیکرٹری ہوم پنجاب اور سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بناتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عمران خان اور بشریٰ بی بی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرانے کا حکم دے ۔

 

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