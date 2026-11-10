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سردیاں آتے ہی مہنگا ئی کا پارہ چڑھ گیا،انڈے ،آٹا، گوشت عوام کی پہنچ سے با ہر

  • پاکستان
سردیاں آتے ہی مہنگا ئی کا پارہ چڑھ گیا،انڈے ،آٹا، گوشت عوام کی پہنچ سے با ہر

دیسی انڈے 650، گولڈن مصری 500، شیور انڈے 280روپے درجن، مرغی کا گوشت 660روپے کلو فروخت آٹا180روپے ،ٹماٹر250،امرود، جاپانی پھل ،پیاز 220، سیب 400، انار 900روپے فی کلو تک پہنچ گئے

 اسلام آباد (سیدقیصرشاہ ) سردیاں آتے ہی مہنگائی کا پارہ چڑھ گیا، انڈے ، آٹا، گوشت عوام کی پہنچ سے باہر، دیسی انڈے 650، گولڈن مصری انڈ ے 500، شیور انڈے 280روپے درجن ، شیور مرغی کا گوشت 660بڑا گوشت بغیر ہڈی کے 1800 ،چھوٹا گوشت تین ہزارروپے کلو تک پہنچ گیا، چکی کا دیسی آٹا 180روپے کلو تک جا پہنچا ۔سیب 400 ،انار 900،انگور سندرخانی800،انگور ٹافی 700، امردو ، جاپانی پھل 250کلو فروخت کیا جارہاہے ،ٹماٹر250،پیاز 220 ،نیا آلو لال پھیکا 100 کلو تک پہنچ گئے ، اسی طرح موسمی سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھا و جاری ہے ،دوسری جانب دالیں چاول اور اشیائے ضررویہ کی قیمتوں میں بھی اضافے کا سلسلہ جاری ہے ۔

 

 

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