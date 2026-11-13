صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئینی عدالت:آفریدی بازیابی اور عدالتی حکم کیخلاف درخواستیں دائر

  • پاکستان
آئینی عدالت:آفریدی بازیابی اور عدالتی حکم کیخلاف درخواستیں دائر

وزیراعلیٰ سمیت تینوں رہنما عدالت پیش کرنیکا حکم دیا جائے :درخواست میں استدعا ایم پی او نظربندی مقدمات میں خیبرپختونخوا حکومت کی درخواستیں 16نومبر کو مقرر

اسلام آباد (کورٹ رپوٹر)وفاقی آئینی عدالت میں وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی، سپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی اور رکن قومی اسمبلی جنید اکبر خان کی بازیابی کیلئے آئینی درخواست دائر کر دی گئی۔ رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کی درخواست میں وزارت دفاع وداخلہ، چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس خیبرپختونخوا کو فریق بنایا گیا ہے ،جس میں استدعا کی گئی ہے کہ تینوں رہنماؤں کی حراست اور نقل و حرکت پر عائد پابندیاں غیر قانونی قرار دی جائیں اور عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے۔

ادھر خیبر پختونخوا حکومت کی درخواستوں پر 5 نومبر 2026 کو جاری عدالتی حکم کے خلاف چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے آئینی عدالت میں نظرِثانی کی درخواست دائر کی اور مؤقف اختیار کیا کہ 5 نومبر کے عدالتی حکم سے پشاور ہائیکورٹ میں زیر سماعت آئینی درخواستوں کی کارروائی متاثر ہوئی۔ آئینی عدالت اپنے 5 نومبر کے حکم پر نظرِثانی کرے اور پشاور ہائیکورٹ کو زیرِ التوا آئینی درخواستوں کی سماعت اور فیصلے کرنے کی اجازت دے ۔ مزید برآں پشاور ہائیکورٹ کے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت رٹ دائرہ اختیار استعمال کرنے اور مینٹیننس آف پبلک آرڈر (ایم پی او) کے تحت نظربندیوں سے متعلق مقدمات میں خیبرپختونخوا حکومت کی درخواستیں وفاقی آئینی عدالت نے 16 نومبر کو دوبارہ سماعت کیلئے مقرر کر دیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہریوں سے لاکھوں نقدی ،فونز، اشیا چھن گئیں

شاہدرہ :بس کی ٹکر سے 6سالہ بچی جاں بحق ، والدہ زخمی

کاہنہ:فارم ہاؤس میں شیرنی کا حملہ،ملازم جاں بحق

کینٹ3:منشیات فروشوں سے 30لٹر دیسی شراب برآمد

نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنانے پر 3ملزموں کیخلاف مقدمہ

پراپرٹی ڈیلر نے ڈی ایچ اے کی جعلی فائل دے کر 10لاکھ روپے ہتھیا لئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak