صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری ، 11 سربراہان کے نام غائب

  • پاکستان
سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری ، 11 سربراہان کے نام غائب

کل 160جماعتیں رجسٹرڈ ،پی ٹی آئی، ایم کیو ایم سمیت کئی سربراہوں کے نام نہیں ایم کیو ایم نے الیکشن کمیشن میں جواب جمع کرا دیا، جلد انٹرا پارٹی الیکشن کی یقین دہانی

 اسلام آباد مانیٹرنگ ، نیوز ایجنسیاں) الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تازہ فہرست جاری کر دی ،الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی تازہ فہرست میں 160 سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ تاہم ان میں سے 11 جماعتوں کے سربراہان کے نام فہرست میں درج نہیں ،الیکشن کمیشن کی فہرست میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان سنی تحریک بغیر پارٹی سربراہ کا نام کے رجسٹرڈ ہیں جب کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ کا نام بھی ہٹا دیا گیا ،الیکشن کمیشن کی فہرست میں تحریک لبیک پاکستان رجسٹرڈ جماعتوں میں شامل ہے تاہم سربراہ کا نام حذف کردیا گیا جب کہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ کا نام بھی ہٹا دیا گیا۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے عوام پاکستان پارٹی کا نام بھی رجسٹرڈ جماعتوں کی فہرست میں ظاہر کیا گیا تاہم پارٹی سربراہ کا نام حذف ہے ۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے انٹراپارٹی الیکشن اور آئین میں ترمیم کا کیس زیر التوا ہے ۔ تازہ فہرست کے مطابق ایم کیو ایم، پی ٹی آئی اور پی کے میپ بھی بغیر سربراہ کے رجسٹرڈ ہیں، دوسری جانب انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان نے الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس کا جواب جمع کرادیا جس میں یقین دہانی کرائی کہ جلد انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں جائیں گے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

جان ریمبو کا بچوں کے ساتھ وقت نہ گزار پانے پر افسوس کا اظہار

امیتابھ بچن کے بنگلے کی ملکیت پر بھابھی نے دعویٰ کردیا

عدالت کا نورا فتیحی کو سنجیدگی اختیار کرنے کا انتباہ

قرآنی آیت والا ہار پہننے پر کرینہ کپور کو قانونی نوٹس جاری

اسد ملک کا دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے والے والدین کیلئے تشویش کا اظہار

وہاج پر شہرت سوار نہیں ہوئی، پہلے جیسے عاجز ہیں:امر خان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak