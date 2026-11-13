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خاندانی مقدمات کی ای فائلنگ کا آزمائشی منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
خاندانی مقدمات کی ای فائلنگ کا آزمائشی منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

اسلام آباد و صوبائی بار کونسلز دو دو وکلا نامزد کریں:چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خواتین ،بچوں کیلئے انصاف تک رسائی بہتر بنانا ترجیح: عدالتی پالیسی ساز کمیٹی

اسلام آباد (دنیا نیوز) قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی میں خاندانی مقدمات کی ای فائلنگ کے آزمائشی منصوبے اور ویمن فیسیلی ٹیشن سینٹرز کے قیام پر بار نمائندگان سے مشاورت کی گئی۔ قومی یکساں ای فائلنگ اور الیکٹرانک عدالتی ریکارڈ نظام کے تحت تیار کردہ مجوزہ ای فائلنگ ٹیمپلیٹس کا جائزہ لیا گیا، خاندانی مقدمات کی ای فائلنگ کا آزمائشی منصوبہ منتخب عدالتی مقامات پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی بار کونسلز، اسلام آباد بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے شرکت کی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان بار کونسلز کے نمائندے بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے تمام صوبائی بار کونسلز اور اسلام آباد بار کونسل سے دو، دو وکلا نامزد کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ ای فائلنگ ٹیمپلیٹس کا جائزہ لے کر آزمائشی منصوبے کے آغاز سے قبل بہتری کی تجاویز دے سکیں۔ چیف جسٹس نے کہا ای فائلنگ کا نظام عملی، مؤثر اور وکلا و سائلین کیلئے استعمال میں آسان ہونا چاہیے اور تیاری میں پریکٹس کرنے والے وکلا کے تجربات اور تجاویز کو اہمیت دی جائے ، عدالتی اصلاحات میں بار کی مؤثر شرکت اور مشاورت ناگزیر ہے ۔ بار کے نمائندوں نے آزمائشی منصوبے اور ویمن فیسیلیٹیشن سینٹرز کے قیام کا خیرمقدم کیا۔ عدالتی اصلاحات میں قانونی برادری کی شمولیت اور ٹیکنالوجی سے عدالتی خدمات بہتر بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ، خواتین و بچوں کیلئے انصاف تک رسائی بہتر بنانا اہم ترجیح قرار دیا گیا۔ 

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