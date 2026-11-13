صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈار کی زیر صدارت اجلاس، آزاد کشمیر ، جی بی میں جاری منصوبوں کا جائزہ

  • پاکستان
ڈار کی زیر صدارت اجلاس، آزاد کشمیر ، جی بی میں جاری منصوبوں کا جائزہ

وفاق اور علاقائی حکومتوں میں رابطہ کاری مؤثر بنانے ، مالیاتی مسائل حل کرنے پر غور

 اسلام آباد (وقائع نگار)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں دونوں خطوں کے انتظامی، حکومتی اور ترقیاتی معاملات پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس میں وفاقی اور علاقائی حکومتوں کے درمیان رابطہ کاری مؤثر بنانے، ادارہ جاتی طریقہ کار بہتر کرنے، زیر التوا قانون سازی اور مالیاتی امور کو حل کرنے سمیت سماجی و اقتصادی ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا، شرکا نے سڑکوں، بنیادی ڈھانچے، صحت عامہ اور علاقائی روابط کے فروغ سے متعلق جاری منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔

اس موقع پر نائب وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ دونوں حکومتوں کے ساتھ قریبی رابطہ کاری یقینی بنائی جائے تاکہ جاری ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل کئے جائیں اور عوام کو سماجی و اقتصادی شعبوں میں حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اجلاس میں وزیر امور کشمیر امیر مقام ، وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ متعلقہ وزارتوں کے دیگر سینئر حکام نے شرکت کی ۔دریں اثنا نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی، ملاقات میں ملک کی معاشی اور ترقیاتی ترجیحات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطہ کاری مزید مؤثر بنانے، ترقیاتی منصوبوں کی معاونت اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ پر خصوصی توجہ دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:فروخت کا دباؤ،152ارب روپے کا خسارہ

سونا10900روپے مزید سستا،ڈالر کی قدر بھی کم

ایل پی جی کی درآمدات میں35.63فیصد اضافہ ریکارڈ

کارپوریٹ شعبے کے منافع میں 25فیصد اضافہ ریکارڈ

بی ایم پی پی کا ایس ایم تنویر کی غیرمشروط حمایت کا اعلان

فائر اور پراپرٹی انشورنس پر آگاہی سیشن کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
یہاں کسی کو بھی کچھ حسبِ آرزو نہ ملا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پاکستان کا سب سے بڑا ’چور‘
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ مڈٹرم انتخابات کے بعد…(2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جنگی جنون کے خلاف امن کی جیت
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیسا دفاع کہاں کے بیانیے؟
آصف عفان
امیر حمزہ
مکہ معاہدہ اور ویسٹ فالیا
امیر حمزہ
Dunya Bethak