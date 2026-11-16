صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ سے ڈی پورٹ8پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ درج

  • پاکستان
ترکیہ سے ڈی پورٹ8پاکستانیوں کے خلاف مقدمہ درج

پاکستانیوں نے متعلقہ کمپنیوں کے بجائے دیگر مقامات پرکام شروع کردیا تھا

 اسلام آباد (دنیا نیوز) ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے ترکیہ سے ڈی پورٹ ہو کر پاکستان واپس آنے والے 8شہریوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ایف آئی اے کے مطابق یہ تمام پاکستانی شہری ورک ویزوں پر ترکیہ گئے تھے ، تاہم انہوں نے ویزوں پر درج متعلقہ کمپنیوں میں ملازمت کرنے کے بجائے غیرقانونی طور پر دیگر مقامات پر کام شروع کر دیا۔ ترکیہ پولیس نے غیرقانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ان تمام شہریوں کو گرفتار کرکے جیل منتقل کر دیا، بعد ازاں انہیں ترکیہ سے ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے پاکستان واپسی پر ان شہریوں کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ 1974 کی دفعات 3 اور 4 کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق معاملے میں دیگر افراد اور ایجنٹس کے ممکنہ کردار کا تعین بھی دورانِ تفتیش کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

بحرین :امریکی فوجی اڈے پر ایران کا میزائل اور ڈرون حملہ،دھماکے

اسرائیلی بمباری، حماس کا اہم کمانڈر سمیر ابو یونس شہید

برطانوی وزیراعظم کا معاون تقریر بہتر بنانے کیلئے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے پکڑا گیا

اسپیس ایکس کا تاریخی کارنامہ، مدار سے لوٹتے اسٹار شپ کو پہلی بار فضا میں ہی پکڑ لیا

چین کے بڑھتے اثرورسوخ کا مقابلہ آسٹریلیا اور فلپائن میں دفاعی معاہدہ

آسیان ممالک کا میانمار سے مرحلہ وار روابط بحال کرنے پر اتفاق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak